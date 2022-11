Chiesa | Islam e arcobaleno | Perché due pesi e due misure sui diritti LGBT?

(Di sabato 26 novembre 2022) La vicenda dei mondiali Qatar 2022 “de-arcobalenizzati” ha il sapore di un film già visto: quando ad opporsi al politicamente corretto è laCattolica, apriti cielo, se invece l’ostacolo è rappresentato dall’tutto cambia. Sta suscitando polemiche a sfondo ideologico come mai era successo in nessuna edizione dei mondiali precedente. Ne escono due visioni L'articoloduee duesui? proviene da La Luce di Maria.

Prima Bergamo

... appartenente all'emirato di Umm Al - Quwain (Emirati arabi uniti) e che potrebbe risalire all'epoca precedente la diffusione dell'nella Penisola arabica. Nell'area sorgevano una, un ..." Il Qatar non riconosce ufficialmente la conversione dall', il che per i convertiti comporta ... siro - ortodossi, copti ortodossi, anglicani, protestanti evangelici e appartenenti alla... Musulmani a Bergamo: il «sogno» di un "oratorio" islamico e i timori sui soldi del Qatar La vicenda dei mondiali Qatar 2022 “de-arcobalenizzati” ha il sapore di un film già visto: quando ad opporsi al politicamente corretto è la Chiesa Cattolica, apriti cielo, se invece l’ostacolo è rappr ...Nelle settimane scorse è stato presentato il ‘Documento per la Tappa Continentale’ del Sinodo sulla Sinodalità, che ha per tema: ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione’, frutto ...