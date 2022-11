Casamicciola Ischia | accertata una prima vittima Ritrovata la famiglia con neonato Curcio | “E’ una tragedia”

(Di sabato 26 novembre 2022) E' una donna ladella frana di. Ma per fortuna è statalacon, data in un primo momento dispersa: sono tutti salvi e affidati alle cure dei medici. La frana è venuta giù, alle primissime luci dell'alba, dal monte alle spalle della frazione dell'isola, così come avvenuto nel novembre del 2009, e ha trascinato massi e detriti che hanno causato il crollo di almeno 10 edifici L'articolo proviene da Firenze Post.

... spiega l'esperto durante un'intervista concessa a Repubblica , "che in quella zona dell'isola d', il versante settentrionale che insiste sull'abitato di, si verificano fenomeni ......degli agenti della polizia di Stato nelle zone colpite dal nubifragio e dalla frana di, in seguito alla forte ondata di maltempo che si e' abbattuta sul territorio dell'isola di. ...Il maltempo sta causando gravi danni ad Ischia, in particolare una frana ha messo in ginocchio il comune di Casamicciola.Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in piazza Maio, si tratta della prima vittima accertata di quest'ennesima strage che ha colpito l'isola, dopo la frana del 2009 e il terremoto del 20 ...