QN Motori

ha annunciato un nuovo grosso investimento dedicato alla mobilità elettrica . L'azienda tedesca, infatti, ha messo sul piatto 1di euro per realizzare un impianto di produzione di ...intende avviare una produzione di batterie in Nord America così da rientrare a pieno titolo tra ... Infatti, dele sette messo sul piatto, 700 milioni di dollari saranno destinati allo ... BMW: 1 miliardo di euro per un impianto di batterie per auto elettriche in Ungheria L’azienda tedesca aggiunge un pezzo al suo iFactory di Debrecen, un grande polo di produzione di veicoli elettrici e batterie della Neue Klasse BMW ...Verrà realizzato nelle vicinanze dello stabilimento produttivo di Debrecen e comporterà la creazione di più di 500 posti di lavoro ...