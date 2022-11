Alleanza Pd-M5s | Fico | ”No alle fusioni a freddo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Non si possono fare, bisogna avere metodo, prospettive, programmi seri e comuni e non accozzaglie di campi larghissimi per poi non poterli realizzare perché c’è tutto e il contrario di tutto”. Così Roberto, esponente del M5s ed ex presidente della Camera, in relazione a una possibile nuovatra il Pd e i 5stelle. Intervenuto al dibattito, ‘Fronte progressista quale futuro’. E rispetto all’ipotesi di un rinnovato dialogo tra le due forze politiche,ha affermato: ”Ora il Pd è nella propria riflessione, vediamo cosa verrà fuori dal congresso”. ”Il primo bilancio è negativo rispetto al fatto che il primo provvedimento, anche molto morbido, è diventato duro perché ha colpito i più deboli. Questo è inaccettabile”. E’ ...