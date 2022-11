X Factor 2022 | Joelle è la prima eliminata La delusione di Rkomi e della cantante | «Avevo un pezzo per mamma»

La presentatrice di Xci stupisce ogni settimana con outfit spesso sbrilluccicanti e per il quinto live non è stata affatto da meno con il suo completo rosa confetto in raso (che ricorda ...l'addio di Jolle approfondimento X, l'attesa dei concorrenti prima del quinto Live Show E' stato davvero un attimo, e in un attimo la talentuosissima Jolle si ritrova fuori dai giochi. E'...Queste le nostre pagelle del quinto Live Show di X Factor 2022. Matteo Siffredi: eliminato al primo Live Show. Tropea, 7: viene consegnato un compito complicato e difficile da gestire. Giovano molto d ...È stata una nottata dura per i giovani talent in erba dell’edizione 2022 di X Factor in quanto, nel quinto live del 24 novembre, vi sono state ben due eliminazioni tra i sette concorrenti sino a quel ...