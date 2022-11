Violenza sulle donne | Fico | “Proseguire sulla strada intrapresa”

Leggi su anteprima24

Napoli – "Dobbiamonella scorsa legislatura con l'approvazione del Codice rosso e quindi con provvedimenti legislativi molto più duri, ma non basta. Dobbiamo fare ancor di più e dobbiamo essere vicini alleche devono avere la protezione assoluta dello Stato quando denunciano. Molte non denunciano perchè probabilmente non si sentono ancora protette del tutto". Lo ha detto l'ex presidente della Camera, Roberto, intervenuto a Napoli a un flash mob in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le.