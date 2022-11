Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)DEL 24 NOVEMBREORE 09:35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUONGIORNO E BUON VENERDI 25 NOVEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI CON CODE PER TRAFFICO SULLE MAGGIORI CONSOLARI E STRADE VERSO LA CAPITALE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN CARREGGIATA OPPOSTA A CAUSA DI CANTIERI ATTIVA UNA DISCIPLINA DI TRAFFICO ALL ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI SULLA VIA SALARIA SI RALLENTA DALL AEROPORTO DELL URBE FINO ALLA TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA FINO A TOMBA DI NERONE POI PERMANGONO CODE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO FINO A PIAZZA IRNERIO E SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE FINO A VIA DI TORRICOLA PASSIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA SVINCOLO CON LA VIA ...