(Di venerdì 25 novembre 2022) Almeno due professori e unosono morti e altre 11 persone sono rimaste ferite da unche hato in duedella città di Aracruz, sulla costa centrale del, e che ora è in fuga. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Il presidente eletto del, Luiz Inacio Lula da Silva , ha espresso solidarietà alle famiglie ... Esprimo la mia solidarietà alle famiglie delle vittime di questa assurda. Offro il mio ...... se possibile, dalladel Paese. Altro che addio ai Mondiali : l'Iran affonda il Galles con ...00 Uruguay - Corea del sud 0 - 0 17:00 Portogallo - Ghana 3 - 2 20:00- Serbia 2 - 0 BASKET ... Tragedia in Brasile, uomo armato spara in diverse scuole e uccide due insegnanti e uno studente Il valore complessivo di tutti i calciatori partecipanti è di 15 miliardi di euro. La rosa più preziosa ce l’ha l’Inghilterra. Poi Brasile e Francia Il Brasile è il favorito del Mondiale di calcio per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...