(Di venerdì 25 novembre 2022) A Roma Tiburtina, dal 5 all’11 dicembre 2022,. Per questa terza edizione il tema guida è “Le Rotte di Gaia: i Viaggi dell’Umanità”. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Music Theatre International ETS in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e con il supporto del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il ricco programma di seguito illustrato avrà dunque come focus geografico l’esperienza del viaggio nel mondo. Ma, già come nelle due precedenti edizioni, il pubblico sarà condotto – attraverso attività spesso partecipative – anche nelle altre dimensioni del viaggio, inteso come percorso umano interiore ed esperienza “creativa” rigenerante della mente e del corpo, delle capacità relazionali, della sensibilità e affettività di ciascuno di noi. Il progetto dà inoltre ...

Per lunedì tempo in generale bello o con qualche modesta nube, minime sui 12° circa, massime sui 23 o 24°, quindi sopra la media, l'unica incognita è rappresentata dal rischio di banchi di ...Per lunedì tempo in generale bello o con qualche modesta nube, minime sui 12° circa, massime sui 23 o 24°, quindi sopra la media, l'unica incognita è rappresentata dal rischio di banchi di ...A Roma Tiburtina, dal 5 all’11 dicembre 2022, torna #InTransito - esperienze creative. Per questa terza edizione il tema guida è “Le Rotte di Gaia: i Viaggi dell’Umanità”. L’evento è prodotto dall’ass ...Meteo Napoli - Cieli soleggiati in Campania tra oggi e domani, nuvolosità in aumento da venerdì e forte maltempo nel weekend ...