Tesoro | asta Bot a 6 mesi | rendimento sale al 2 | 324%

25 novembre 2022 - Il Tesoro italiano ha collocato tutti i 5 miliardi di Bot a 6 mesi offerti in asta. Il rendimento è salito al 2,324% con un aumento di 28 punti base. La domanda ha raggiunto i 7,8405 miliardi. Buona domanda e rendimenti che aggiornano ancora i record da luglio 2012 nell'asta in cui oggi il Tesoro ha assegnato BoT semestrali scadenza 31/05/2023 per 5 miliardi di euro a fronte di una domanda pari 7,840 miliardi (1,57 il rapporto di copertura).