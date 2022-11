Saman Abbas | quando il Corano viene usato come scusa per commettere un femminicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) In queste ore la polizia scientifica, coadiuvata dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo e dall’archeologo forense Dominic Salsarola, sta lavorando assiduamente per riportare alla luce i resti umani rinvenuti in un casolare abbandonato a Novellara, distante circa 700 metri dall’abitazione della famiglia di, la 18enne pakistana per il cui omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere sono accusati il padre, lo zio e due cugini, tutti tratti in arresto, e la madre, tuttora latitante in Pakistan. Per gli inquirenti il corpo che si trova sepolto sotto terra ad una profondità di oltre due metri è da attribuirsi con un’altissima probabilità alla giovane sparita nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio 2021, dopo che aveva osato opporsi ad un matrimonio combinato dalla sua famiglia con un cugino residente in Pakistan; sebbene la ...