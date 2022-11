Regionali | Conte detta le condizioni al Pd in Lombardia | «Prima i programmi | poi i nomi Majorino? M5s non è succursale di nessuno»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Incursione di Giuseppenella conferenza stampa dei consiglieri lombardi del Movimento 5 stelle. Il presidente del partito, intervenendo in videocollegamento, ha subito chiarito la sua posizione su una possibile alleanza con il Partito democratico perndere la Regione al Terzo polo e al centrodestra: «Siamo pronti a mettere in campo una proposta seria, solida, a misura dei cittadini lombardi per migliorare la loro qualità di vita. Il M5s è pronto a lavorare e confrontarsi per questa finalità con altre forze politiche e sociali, com’è nel nostro dna, però senza la disponibilità a compromessi al ribasso». Dopo un elogio della«motore ecoco e sociale» dell’Italia intera,ha ribadito: «Non intendiamo negoziare i nostri valori e i nostri principi....

TGCOM

Noi abbiamo un'altra prospettiva politica - ha aggiunto- , mostriamo il cartellino rosso a ... I consiglierihanno portato avanti una battaglia per dire che la sanità non è un business, ...I comaschi e i lombardi tutti potrebbero tornare a votare per il presidente della Regione e il nuovo consiglio regionale il prossimo 12 febbraio. Il motivo per cui questa data sembra diventata ... Regionali Lombardia, Conte: "Disponibili se il Pd vuole un confronto" Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Pd sta lavorando e siamo sicuri che Majorino sia un candidato competitivo, con un profilo ben preciso e in grado di vincere". Fonti del Nazareno, ...Giuseppe Conte parla delle Regionali in Lombardia e sembra aprire al Pd. "Se il Pd vuol dimostrare di voler fare tesoro degli errori fatti in passato noi ci ...