Giornata contro la violenza sulle donne | Berlusconi | Libertà e dignità troppo spesso violate

...l'altra grande delusa della prima, l' Argentina di Messi, incredibilmente sconfitta dall'Arabia Saudita. Le cose si sono complicate parecchio per l'Albiceleste , che però per il match...La copertina di Liberation con uno dei protagonisti, il 25enne Sofine Bennacer indagato per casi ripetuti di stupro, non è di quelle che passano inosservate, men che meno nellala ...Il concept promuove una fantomatica serratura capace di rendere ogni armadio un rifugio. Un'idea creativa che lascia poi spazio ai veri strumenti di sostegno alle vittime di violenza o di stalking esi ...In occasione del 25 Novembre 2022 Roma Capitale ha organizzato una serie di eventi, distribuiti anche in più giorni, per riflettere sul diffuso e odioso fenomeno della violenza maschile contro le donn ...