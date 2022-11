Gialappa’s Band | “Abbiamo portato la radio in Tv | ci davano dei folli | ma abbiamo avuto ragione noi”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 25 novembre 2022)Siamo solo tre cialtroni geniali Venerdì di Repubblica, di Antonio Dipollina, pag. 136 Il titolo è inevitabile (Mai dire noi), il sottotitolo idem (Tutto quello che NON avreste voluto sapere): il resto del libro, invece, no. Anzi. I tre dellaavrebbero potuto cavarsela, decidendo di cedere all’autobiografia, con qualcosa di maniera e che mettesse in vetrina i momenti top di una carriera che parte dagli anni Ottanta, produce ancora frutti ma che nella parte centrale, la tv e il culto dei vari Mai dire gol eccetera, ha segnato un’epoca televisiva. Invece il libro appena uscito per Mondadori somiglia assai alla storia meno conosciuta dei tre – Carlo Taranto, Giorgio Gherarducci, Marco Santin in rigoroso ordine sparso: quella del superamento a ogni costo della pigrizia innata e personale di ognuno, ...