Gasperini lo snobba | parte a gennaio

Bajrami in azione (foto Tommaso/Germogli) Per approfondire : Articolo : Per la Fiorentina è già derby. Frullatore viola, si cambiaBajrami in azione (foto Tommaso/Germogli) Per approfondire : Articolo : Per la Fiorentina è già derby. Frullatore viola, si cambia La Germania snobba Gosens: non è stato convocato per Qatar 2022 Gasperini dovrà fare a meno di loro nella preparazione invernale ... mentre Juan Musso è fermo alla presenza nel settembre del 2021 con l’Argentina. Poi l’Albiceleste lo ha snobbato. Per ora non c’è ...Gasperini: «Sabato con il Napoli abbiamo dimostrato di avere ritmoe abbiamo giocato meglio in qualità, velocità e palla a terra, ma la classifica è l’unica cosa che non guardo» ...