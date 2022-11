Egitto | si è spento Bahaa Taher | i suoi personaggi in lotta contro una società disertata dall’amore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) di Federica Pistono* Il 27 ottobre scorso si è, uno dei più rinomati scrittori egiziani contemporanei. Nato nei pressi del Cairo nel 1935, negli anni Settanta si è trasferito in Svizzera per lavorare come traduttore presso le Nazioni Unite, per poi tornare innel 1995. Appartiene al cosiddetto gruppo “Generazione degli anni ‘60”, ed è stato autore di opere teatrali, racconti e romanzi tradotti in molte lingue, testi insigniti di diversi e importanti riconoscimenti tra i quali, in Italia, il premio “Giuseppe Acerbi” nel 2001 per il romanzo Zia Safia e il monastero. Alcuniracconti sono stati pubblicati nelle antologie Scrittori Arabi del Novecento (Bompiani, 2002), L’altro Mediterraneo (Mondadori, 2004), Fuori dagli argini (Edizioni Lavoro, 2003), e Figli del Nilo. Undici ...