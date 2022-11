Drusilla Foer da brividi | Ammissione incredibile in pubblico

Vogue Italia

Canta persino. Se ancora non bastasse: Andrea Delogu ci regala un folle monologo sulle donne alla soglia dei 40 anni; Mara Maionchi si confronta con Tommaso Zorzi e Valentina ...... Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), icona della musica mondiale; Valentina Ferragni, influencer e imprenditrice; Giuseppe Fiorello , attore, produttore e regista;, ... «La responsabilità di sé genera bellezza nel mondo», le emozionanti parole di Drusilla Foer a Convivio 2022 Attori e attrici, attiviste, autrici e influencer si pronunciano contro ogni forma di sopruso contro le donne nel giorno contro la violenza. Il messaggio è chiaro: ”Fermare la violenza contro le donne ...I l video Pomellato for Women diffuso il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, quest’anno si incentra su fiducia e ascolto, parole cardi ...