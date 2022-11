Donne e uomini | ecco i nemici di cuore e circolazione

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) La donna ha un apparato cardiovascolare diverso dall’uomo. In genere, tra l’altro, ha une dei vasi sanguigni più piccoli. Vista l’importanza della procreazione, risulta protetta dai principali eventi cardiovascolari (infarto, ictus), ma solo fino alla menopausa. Quando perde lo scudo ormonale e diventa vulnerabile a queste patologie come l’uomo, con un ritardo di circa 10 anni. Questo dato, unito all’aumento dell’aspettativa di vita, deve indurre lea una maggiore prevenzione. Perché i fattori di rischio cardiovascolare non guardano al genere. E tendono ad essere uguali per maschi e femmine, che quindi debbono avere la stessa attenzione alla prevenzione cardiovascolare. a confermarlo è una ricerca apparsa su The Lancet, che ha preso in esame oltre 155.000 persone in 21 Paesi, in tutti e cinque i continenti: lo studio si chiama ...