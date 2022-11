Calenda | il Pd con noi non parla invece Meloni accetta il dialogo | un atto di maturità politica

(Di venerdì 25 novembre 2022) Carlosi difende dalle critiche di chi lo accusa di flirtare con Giorgiasulla manovra. «Le cose giuste, come quelle sbagliate, non hanno colore, vorrei migliorare la Finanziaria. Non c’è contraddizione». E respinge, in un’intervista a Repubblica, anche l’accusa di voler riesumare ladei due forni di andreottiana memoria.ha fun gesto importante «In realtà è più semplice di così – afferma – In una fase complicata per il Paese noi ci siamo assunti l’onere di fare una proposta di bilancio strutturata, che poi abbiamo offerto sia alle opposizioni, sia alla maggioranza. Il Pd non ha mai risposto, mentredicendo che mi vuole incontrare ha fun gesto importante». Il leader del Terzo Polo lo definisce ...

...che Renzi persegue non sembra proprio il supporto attribuitogli dagli avversari senza distinzione da, se non di qualche forma o battuta. No, anche nei riguardi della Meloni e del governo...una posizione più dialogante, invece,e Renzi hanno chiesto ed ottenuto un confrontoMeloni per ridiscutere su alcuni punti in manovra.Citofonare a Calenda, che ribadisce che il candidato Pd «non è un estremista, ma rappresenta una linea molto di sinistra e non vuole nessun dialogo con Moratti. Ogni giorno il Pd va da Conte a dire ...La prima Legge di bilancio del governo Meloni è stata largamente anticipata e per questo non “inattesa” ma al contempo costantemente “in attesa” di riforme strutturali che sono rimandate a un futuro n ...