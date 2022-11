Bimba disabile senza banco a scuola | la madre | “Noi abbandonati”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sto urlando invano da una vita, adesso sono stremata, non ce la faccio più, mi sento abbandonata, finalmente ieri sembra essersi mosso qualcosa, sono stata contattata dall’assessore del comune di Sant’Antimo con delega alla Pubblica Istruzione Maria Iavarone, ma comunque ho chiesto anche supporto a La Battaglia di Andrea, la quale subito ha raccolto la mia denuncia“. Si é rivolta a “La Battaglia di Andrea“, associazione che si batte per i bimbi diversamente abili, la signora Flora, mamma di Melissa, bambinadi Sant’Antimo (Napoli), costretta a frequentare lain un carrozzino posturale, non avendo a disposizione sedia e banchetto adatti alla sua patologia. Alla piccola, che non deambula a causa di una sopraggiunta diagnosi di idrocefalo all’età di 8 mesi di vita, non vengono forniti gli strumenti per ...

