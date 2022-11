Basket | programma 8^ giornata Serie A1 2022 2023 | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite dell’8^dellaA1di. Nuovo turno che ci proietta nella seconda metà del girone di andata, con le gerarchie che cominciano a delinearsi. Si comincia con un interessante Venezia-Trento, unico scontro diretto di, che vede contrapposte due squadre che in settimana hanno giocato anche in Eurocup, con risultati opposti. Domenica 27 in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna, rispettivamente contro Treviso e Brindisi, mentre a chiudere il turno sarà Verona-Varese. Sono cambiate anche le assegnazioni dei diritti tv, per cui a maggior ragione occorre prestare attenzione alle indicazioni seguenti. DIRITTI TV STAGIONE ...