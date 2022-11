A difendere Soumahoro ci pensa Mimmo Lucano | “Sulla sua onestà metto la mano sul fuoco”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov – Aboubakar, due nomi fatti per stare insieme, a quanto pare. L’ex sindaco di Riace decide di “scendere in campo” al fianco del “collega” sedicente difensore dei migranti, dei poveri e degli oppressi., arriva l’ “avvocato difensore”: “Non ho dubbisua” Come riporta Adnkronos,ha trovato il suo legale, tale, a prendere le sue parti. L’ex sindaco di Riace parla così: “Sull’di Aboubakarlasul. Ha la mia solidarietà totale. Come faccio a dire il contrario di uno che ha dedicato la propria esistenza al riscatto di ...

Italia Oggi

Nel giorno della sua autosospensione dal gruppo Verdi - Sinistra italiana, Aboubakarè ospite di PiazzaPulita . È qui, in un faccia a faccia con Corrado Formigli , ala sua posizione dopo l'indagine che tira in ballo moglie e suocera. 'Mi sono autosospeso perché ...In piazza peri diritti dei lavoratori. Ma quando si tratta di pagarli i leader della Pd e della sinistra se ne scappano a gambe levate. Fico, Boldrini, Bellanova, Di Battista,: tutti con il ... A difendere Soumahoro c'è rimasto solo Sansonetti. Che difendeva pure Mimmo Lucano e Cesare Battisti. Curioso garantismo, in spregio ai fatti - ItaliaOggi.it In piazza per difendere i diritti dei lavoratori. Ma quando si tratta di pagarli i leader della Pd e della sinistra se ne scappano a gambe levate. Fico, Boldrini, Bellanova, Di Battista, Soumahoro: tu ...A difesa delle garanzie, del diritto, della famiglia e dell’umanità, contro i processi mediatici degli avversari e degli amici. Oggi il “mostro” è Aboubakar Soumahoro.