Uruguay Corea del Sud LIVE 0-0 | Godin coglie il palo di testa

(Di giovedì 24 novembre 2022) All’Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tradel Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tradel Sud. L'articolo proviene da Calcio News 24.

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tradel Sud: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tra...AL - RAYYAN -del Sud fanno il loro debutto al Mondiale: entrambe sono state inserite nel gurppo H, assieme a Portogallo e Ghana che si sfideranno alle ore 17. Sono ben sette i precedenti tra le due ...Una partita soporifera chi ha un materasso vi si stenda per leggere la cronaca di questa gara mondiale davvero noiosa gli elvetici vincono con la loro pazienza.Pocho minuti al fischio d'inizio di Uruguay-Corea del Sud, ecco cosa suggerisce Gollo, il Predictor di Tuttosport. Come sempre, una scelta in controtendenza in perfetto stile dell'algoritmo che non fo ...