(Di giovedì 24 novembre 2022)ha precisato che ladiche verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci di prossima convocazione avrà una capienza complessiva massima di 60 milioni di euro e non ...

SoldiOnline.it

ha precisato che la proposta di delega che verrà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci di prossima convocazione avrà una capienza complessiva massima di 60 milioni di euro e non ...Tanto più che al colloquio ci si arriva con ledi Berlusconi e Tajani sulla "pari dignità" rivendicata dagli azzurri rispetto alla Lega: "Abbiamo preso gli stessi voti...". Ma per il ... Tiscali, precisazioni sulla proposta di delega La proposta di delega che verrà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci avrà una capienza complessiva massima di 60 milioni di euro ...Aboubakar Soumahoro qualche giorno fa ha girato un video, postato sui social, nel quale, in lacrime, allontanava da sé ogni coinvolgimento con la vicenda della cooperativa Karibu, socia a sua volta di ...