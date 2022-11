Pnrr | Meloni “Serve un lavoro di squadra e semplificazione”

(Di giovedì 24 novembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – “Ilè una straordinaria opportunità per modernizzare l'Italia, è fondamentale il ruolo degli enti locali e il governo è pronto a fare tutto il possibile affinchè i Comuni possano lavorare al meglio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea nazionale dell'Anci. “Il governo ha immediatamente riattivato la cabina di regia, dai primi incontri con le amministrazioni è emersa la necessità di un maggior coordinamento – ha aggiunto -.undie ladelle procedure è una priorità assoluta. Completati i lavori avremo la sfida di mettere i Comuni nelle condizioni di gestire i servizi, e questo non vale solo per il, vale anche per le altre risorse e ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea nazionale dell'Anci, e invitando i sindaci al 'gioco di squadra' anche sulLo ha detto il premier Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea nazionale dell'Anci, in corso a Bergamo. 'Ilassegna ai Comuni 40 miliardi di euro per la rigenerazione ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - I Comuni italiani "devono essere protagonisti del Pnrr", che, "come ha detto il Presidente Mattarella, è un appuntamento che l'Italia non può eludere". Il governo ...Pnrr: "Regole rigide, inevitabili ritardi sui cantieri" "Oggi ... siamo assolutamente aperti a ogni contributo utile", ha aggiunto Giorgia Meloni in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci, in corso ...