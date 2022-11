“Non sei sola” | il singolo di Bambole di Pezza con Jo Squillo a sostegno delle donne vittime di violenza | la clip in esclusiva

(Di giovedì 24 novembre 2022) In anteprima su ilFattoQuotidiano.it “Non sei”, ilinedito della rock band tutta al femminiledifeat. Jo, che parla disulle. Un’iniziativa patrocinata dalla Cgil per la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro ledel 25 novembre. “Non sei” nasce nel tentativo di cancellare la paura e la frustrazione di sentirsi colpevole e inadeguata, in una parola vittima”, spiegano le autrici. L’intero ricavato del progetto sarà devoluto all’associazione Wall of Dolls, che si occupa di sostenere ledi violenze. Il video, nato da un’idea di Sara Ristori e che vede la regia della videomaker Dalilù, sarà ...

