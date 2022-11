Marco Rambaldi finalista del Woolmark Prize 2023 | cosa dovrà fare per vincere

(Di giovedì 24 novembre 2022) La prossima generazione di creativi rivoluzionari è qui. Tra le centinaia di candidature, l‘Internationalha selezionato otto designer emergenti finalisti. A rappresentare l’Italia,, designer bolognese tra i più promettenti della nuova scuola. Essere tra gli otto finalisti significa concorre per uno tra i premi più prestigiosi nel mondo della moda, vinto in passato da stilisti del calibro di Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent e Gabriela Hearst. Sostenibilità, inclusione e rappresentazione al centro:punta al primo premio. ...

Noto al pubblico come uno degli stilisti emergenti più apprezzati della moda Made in Italy ,ha reso l'inclusività e la sostenibilità i caposaldi sui quali si fonda la ...Tra i nomi scelti tra centinaia di candidature spicca quello dell'italiano(nella foto). Si confronterà con gli altri sette candidati: A. Roege Hove dalla Danimarca, Bluemarble dalla ...A rappresentare l’Italia, Marco Rambaldi, designer bolognese tra i più promettenti della nuova scuola. Essere tra gli otto finalisti significa concorre per uno tra i premi più prestigiosi nel mondo ...Gonna o pantaloni Entrambi! Le passerelle sembrano dissipare ogni dubbio: indossarli tutti e due, sovrapponendoli con quella tecnica del layering che tanto piace e soprattutto con quel mix ...