Manovra 2023 | Giorgetti | “Aiuti a famiglie e imprese più mirati”

Gli interventi della'si connotano per un approccio mirato e temporaneo ' e il governo 'assume l'impegno a ... 'A fine marzo, in vista del Programma di Stabilità, il governo rivaluterà la ......il PIL reale) anche nel, per poi accelerare nel 2024, con un tasso di crescita prossimo al 2 per cento'. Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella prefazione della...Via libera alla legge di bilancio da 35 miliardi. Una manovra che prevede aiuti «per il ceto medio e non per i ricchi», dice il presidente Meloni. Tra le novità ci sarà la… Leggi ...Dalle pensioni 1,6 miliardi, mancano le altre voci di copertura. Pil in frenata a fine anno. Sul Recovery un decreto sui progetti a rischio ...