(Di giovedì 24 novembre 2022) Ho chiesto al Presidente Decaro, cogliendo l’occasione della presenza dei nostri amici sindaci ucraini, di potervi parlare pochi minuti di un tema rilevante quanto poco conosciuto. Questo tema è l’Holodomòr. Holodomòr è un termine ucraino composto da “Olod” (fame – carestia) e “mòryty” (uccidere – affamare) il cui significato è: “procurare intenzionalmente la morte per fame”, “sterminio per fame”. Il termine fa riferimento ai drammatici avvenimenti che flagellarono la Repubblica Ucraina centro orientale, il Caucaso del Nord, l’area del Don ed il Kazakistan tra l’autunno 1932 e la primavera del 1933. In questi pochi mesi milioni di contadini (si calcola tra 5 e 8 milioni, a seconda delle fonti) furono condannati a morire di fame da decisioni politiche del governo di Stalin: oltre due terzi delle vittime – quindi tra 3 e 5 milioni – erano contadini ucraini. Quella carestia di ...

Linkiesta.it

...di Vega C a causa di "un'apparecchiatura difettosa che...47 ora locale (ovvero le 02:47 di venerdì 25 in). In occasione ... conche ha aumentato la sua quota del 20% a 3,1 miliardi ......d'atto dell'operatività di un determinato soggetto in. Il ... acronimo di mercati delle cripto - attività, che ha già avuto'... e dunquerimanere di loro proprietà: come già avviene da anni ... L’Italia deve riconoscere ufficialmente l’Holodomor