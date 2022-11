In un mese di governo Fratelli d' Italia è cresciuto di 2 punti

Leggi su agi

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Si chiude il primodi vita delMeloni e – in coincidenza con la presentazione della Legge di Bilancio presentata dall'esecutivo in questi giorni – è già tempo di primissimi bilanci per i vincitori delle elezioni dello scorso 25 settembre. Partiamo, come di consueto, dallo stato di salute dei singoli partiti. La nostra Supermedia questa settimana registra un'ulteriore crescita did'(+0,3% nelle ultime due settimane) che sale così oltre il 29%, con un saldo positivo di esattamente 2da quando si è formato il nuovoe di oltre 3rispetto al risultato delle Politiche (26%). Alle spalle di FdI si conferma il sorpasso del Movimento 5 Stelle (17,4%) sul Partito democratico (16,9%), anche se l'istituto Euromedia, proprio ...