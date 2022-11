Gas | Pichetto | il 13 dicembre pacchetto con modifiche al price cap

Milano Finanza

... naturalmente sulla base di criteri che devono essere efficaci"Fratin ha quindi spiegato ... intendo dire dei meccanismi per cui, se il prezzo oscilla eccessivamente rispeto alnaturale ...- continua sotto -: 'Non approveremo pacchettosenza price cap' - Il ministro Gilbertoè poi tornato sull'argomento per alcune precisazioni: 'Ho affermato che sia sulle ... Price cap al gas, Pichetto Fratin: no di Italia e altri 14 Paesi a proposta Commissione Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(Adnkronos) – “Dal clima che c’era” nella sala del Consiglio “posso dire di sì”, che si può raggiungere un accordo sul price cap nel prossimo Consiglio Energia straordinario, che si terrà probabilment ...