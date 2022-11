Elisabetta Canalis | il selfie fa alzare tutto | inquadratura bollente

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 24 novembre 2022)è una donna di una bellezza più unica che rara; è letteralmente impossibile non restare affascinati da tanta perfezione. Iniziamo, nel parlare di, di quanto successo in occasione del Festival di Sanremo e della doppia polemica in cui è stata coinvolta a causa dello spot “La mia Liguria“. La prima critica rivolta alla showgirl è stata in riferimento alle sue origini essendo di Sassari ma l’obiettivo dello spot era di far innamorare della Liguria anche chi non fosse originario di questo posto. InstagramLa seconda polemica, invece, è stata per un discorso economico; sembra, infatti, chesia stata pagata 100 mila euro per la realizzazione dello spot. Per calmare le acque è intervenuto Giovanni Toti che ha sottolineato come il ...