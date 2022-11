Concorso Regione Calabria | 456 posti presso i Centri per l’impiego | prove scritte a dicembre

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 312021 sono stati pubblicati i bandi diper la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 456 unità di personale suddivise come segue: 279di categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo – Finanziario”; 177di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”. Sono, inoltre, previste altre assunzioni destinate al potenziamento deiperdella, così suddivise per profilo professionale: 29 unità di personale a tempo pieno e determinato, categoria D, nel profilo di Specialista in servizi per il lavoro; 52 unità di personale a tempo ...

ilgazzettino.it

Undedicato ai monumenti, che incoraggia tutti i cittadini a documentare la propria ... hanno inviato a Wikimedia Italia l'autorizzazione per fotografare in 19 musei dellaportando, ...Undedicato ai monumenti, che incoraggia tutti i cittadini a documentare la propria ... hanno inviato a Wikimedia Italia l'autorizzazione per fotografare in 19 musei dellaportando, ... Vince il concorso in Regione sfoggiando un finto master. Il gip: «Il caso non va archiviato» È stato da poche ore pubblicato il bando di concorso per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profili ...Si svolgerà sabato 26 novembre al Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide la premiazione dei vincitori di Wiki Loves Monuments Calabria 2022, edizione regionale di Wiki Loves Monuments, versione ...