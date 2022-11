Agenzia ANSA

Loitalo argentino Mauro Colagreco è stato nominato 'Ambasciatore di buona volontà' Unesco per la biodiversità. E' la prima volta che questo ruolo viene affidato ad un cuoco, ma Colagreco ...... di particolare interesse, l'incontro nel pomeriggio di sabato 26 novembre nel palazzo dell'Artigianato di Via Roma, tra Carlo Catani, autore e presidente di "Tempi di Recupero", e lo... Chef stellato Ambasciatore Unesco per la biodiversità Lo chef Roberto Toro del ristorante Otto Geleng, una stella Michelin, si fa portavoce della più autentica tradizione culinaria siciliana con quattro cene-evento, dal 28 novembre al 1 dicembre, al Cado ...Lo chef stellato italo argentino Mauro Colagreco è stato nominato 'Ambasciatore di buona volontà' Unesco per la biodiversità. (ANSA) ...