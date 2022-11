Virginia | un direttore di supermercato fa una strage L’accaduto

(Di mercoledì 23 novembre 2022), undifa una. Morte dieci persone e molte altre sono rimaste ferite. ignote le cause del gesto Gli Stati Uniti tornano ad essere lo scenario di una sparatoria. Questa volta è accaduto nel“Walmart” di Chesapeake, nello stato della. Un uomo ha aperto il fuoco e poi si è tolto la vita. Successivamente, le autorità locali hanno detto che ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio ildel. Le cause del gesto restano ignote. Sono in corso accertamenti per chiarire i contorni dell’episodio. Tragedia en Walmart de: Un gerente de la tienda le disparó a varios empleados. Testigos afirman que el gerente “estalló” y le disparó a una mujer en la cabeza. ...

... in, negli Stati Uniti. Lo ha riferito la polizia locale. Gli agenti sono intervenuti in ... il cui nome non è stato reso noto " ma che per la Bbc potrebbe essere ildel negozio " è ......inL'assalto è avvenuto alle 10.15 di sera (ora locale) a Sam Circle, una zona commerciale molto frequentata dai giovani. Sempre le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il...Fino a 10 persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta ieri notte in un supermercato Walmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc. Secondo le prime ...Nuova strage in Usa: almeno sei persone sono morte e altre sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un supermercato in Virginia. Lo riferiscono le autorità locali. Ad aprire il fuoco sarebbe ...