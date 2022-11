Ucraina | bombe russe su reparto maternità | ucciso un neonato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Giunge al 273esimo giorno la guerra in. La scorsa notte unè morto in seguito a un attacco missilistico delle forze, che ha colpito ildi un ospedale vicino alla città di Zaporizhzhia, nell’sud-orientale. La madre delche aveva appena due giorni, è sopravvissuta. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione: Oleksandr Starukh, come riporta il Kyiv Independent. L’ospedale preso di mira si trova a Vilnianska, ha precisato Starukh. Il Cremlino denuncia il blitz ucraino come “azione di guerra” contro i russi ortodossi Guerra Russia-: 273esimo giorno di combattimenti -Photo Credits: informareonline.comIntanto il Cremlino denuncia come “azione di guerra” contro i russi ...