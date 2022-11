Agenzia ANSA

Il segretario di Stato Usa Antonyha annunciato altri 400 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev "per aiutarla a ... In tal modo il totale degli aiuti Usa all'salgono a oltre 19 ...Se sul fronte Taiwan la situazione resta delicata, c'è più concordia sull', con le due parti ...sembrano poco conciliabili e difficilmente la futura visita del Segretario di Stato, ... Ucraina: Blinken, altri 400 mln dlr di aiuti militari a Kiev Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha annunciato altri 400 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev "per aiutarla a difendersi dagli attacchi senza tregua del Cremlino". (ANSA) ...Nel vertice di Bali del 14 novembre, Biden non aveva accennato alla richiesta che Xi facesse pressione su Putin per cercare una soluzione diplomatica al ...