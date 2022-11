Salvini | “Nuovo codice degli appalti in Cdm entro inizio dicembre”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) BERGAMO – “Stiamo lavorando alper portarlo in Consiglio dei ministril’di”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, intervenendo all’assemblea dell’Anci in corso a Bergamo. “Agli uffici ho dato mandato di tagliare almeno la metà del contenuto della proposta di”, aggiunge. “Sul trasporto pubblico locale non c’è ancora la cifra finale, ma sarà di almeno 500 milioni”, spiega poi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a proposito dello stanziamento in manovra per il settore, aggiungendo che al ministero in vista della legge finanziaria si lavora anche per 400 milioni a favore di Milano-Cortina 2026. L'articolo ...

Agenzia ANSA

"Stiamo lavorando alcodice degli appalti per portarlo in Consiglio dei ministri entro l'inizio di dicembre". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. "Agli uffici ho dato mandato ......sull'impatto dei rincari energetici sulle abitudini alimentari e con la presentazione del...hanno confermato la partecipazione in presenza nella prima giornata ci sono i ministri Matteo, ... Salvini, nuovo codice appalti in Cdm entro inizio dicembre BERGAMO – “Stiamo lavorando al nuovo codice degli appalti per portarlo in Consiglio dei ministri entro l’inizio di dicembre”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...La notizia circolava già negli ultimi giorni, ma adesso, tramite una nota, arriva anche l’indizio che porta alla conferma ufficiale: giovedì conferenza stampa con Calenda e Rosato. Per il leader del C ...