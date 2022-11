Qatar 2022 | Germania | Moukoko diventa il più giovane tedesco ad un Mondiale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al Rayyan, 23 nov. (Adnkronos) - Youssoufaanche se non ha potuto aiutare laa evitare la sconfitta per 2-1 contro il Giappone, èto il piùgiocatorea giocare in una gara del. L'attaccante del Borussia Dortmund ha esordito tre giorni dopo il suo 18esimo compleanno. Ha superato Karl-Heniz Schnellinger, che ha giocato la sua prima partita di Coppa del Mondo nel 1958 all'età di 19 anni 2 mesi 11 giorni. Sempre tra i primi cinque, al quinto posto dietro Leopold Neumer nel 1938 e Edmund Conen nel 1934, si è inserito il centrocampista del Bayern Monaco Jamal Musiala, che ha giocato la sua prima partita di Coppa del Mondo a 19 anni 8 mesi 28 giorni.

