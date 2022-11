Potresti avere un tumore | doccia gelata per l' influencer di calcio Mirko Cisco

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Stavolta vi parlo della mia partita, quella della mia vita", le prime parole disui social sembrano una. Ghiacciata. "Non è semplice, ma spero che la mia esperienza possa servirvi. Qualche mese fa - mentre stavo guardando un video su Tik Tok - ho notato un ragazzo raccontava di aver avuto unal testicolo. Qualche mese dopo scopro una storia simile vissuta da un calciatore. Sento un brivido", raccontasui social. "Da qualche anno avevo un nodulo al testicolo che per paura non ho mai raccontato a nessuno e dopo quei video ho fatto una visita con una serie di accertamenti. I medici mi dicono che sarebbe potuto essere un, mi sono operato e per fortuna oggi mi hanno detto che era solo una cisti", continua ...

