Portogallo-Ghana | Addo | “Voglio una squadra coraggiosa”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Dobbiamo essere coraggiosi. Dobbiamo essere fiduciosi. I giocatori sono pronti e concentrati. Dobbiamo difendere bene, questo è certo. Le partite di questo Mondiale, finora, sono state molto equilibrate, con risultati molto ‘risicati’, e credo che anche le nostre gare saranno così”. Lo ha detto il ct del, Otto, alla vigilia del match d’esordio ai Mondiali di Qatar 2022 contro il: “Il nostro obiettivo è adesso la partita contro il. Dobbiamo pensare a gara dopo gara e ‘sopravvivere’ alla fase a gironi. Poi nessuno sa cosa succederà. Abbiamo un sogno, ovvero battere il, ma sarà molto difficile. E ancora: “Le questioni fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sinceramente non ci interessano. Non è un nostro problema. Tuttino vincere ...

...30 Conegliano - Firenze CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Svizzera - Cameroon 14:00 Uruguay - Corea del sud 17:0020:00 Brasile - Serbia BASKET - EUROLEAGUE 17:30 Crvena Zvezda - ......30 Conegliano - Firenze CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Svizzera - Cameroon 14:00 Uruguay - Corea del sud 17:0020:00 Brasile - Serbia BASKET - EUROLEAGUE 17:30 Crvena Zvezda - ...Abbiamo un sogno, ovvero battere il Portogallo, ma sarà molto difficile", ha aggiunto ... Quindi, non credo che nessuno sarà influenzato da altre cose", ha concluso il ct del Ghana. - foto ...Alla vigilia del debutto mondiale contro il Ghana, Fernando Santos non si nasconde: il suo Portogallo punta a vincere la Coppa. "Vincere una competizione come questa è molto difficile per qualsiasi ...