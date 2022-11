Norman Reedus e le differenze tra The Walking Dead e lo spinoff su Daryl Dixon

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nel corso di una recente intervista, l’attore protagonista,ha parlato delleche intercorrono tra Thee lodedicato adi Sky, le cui riprese sono attualmente in corso intorno a Parigi, ovviamente in Francia. Nello specifico, l’uomo mette in evidenza alcune analogie che vi sono tra le due serie, per poi sottolineare quelle che potrebbero essere lein entrambe. Scopriamole insieme. Vedi tutti gli episodi che ami su Sky: abbonati ad un prezzo esclusivo Letra Thee lodedicato a...

ha parlato delle differenze tra The Walking Dead e lo spinoff dedicato a Daryl Dixon , le cui riprese sono attualmente in corso nell'area di Parigi, in Francia. Parlando delle ultime ...Nicotero ha aggiunto cheaveva suggerito più volte che sarebbe stato grandioso mostrare di nuovo insieme Rick e Daryl, dando il via ad alcune convesazioni. Kang ha aggiunto: Scott M. ...Norman Reedus ha parlato delle differenze tra The Walking Dead e lo spinoff con protagonista Daryl Dixon, in arrivo nel 2023 ...Le nuove immagini pubblicate da AMC ci mostrano qualche dettaglio in più sullo spin-off di Daryl Dixon, la nuova serie tv ambientata nell'universo narrativo di The Walking Dead.