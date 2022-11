Grande Fratello | un’ex concorrente paparazzata col fidanzato di Valeria Marini | “Tra loro non durerà a lungo”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La coppia che non ti aspetti!delè statain compagnia di Eddy Siniscalchi, compagno diMarina. Stiamo parlando di Lucia Bramieri, vedova del compianto comico. Intervistata da Novella 2000, l’ex gieffina ha raccontato la verità di questa amicizia: Tra me ed Eddy non c’è nulla. Ci siamo incontrati solo per scambiare due chiacchiere e mangiare un boccone. E’ un reato? L’ex protagonista delha confidato come si sono conosciuti: Mi scrisse nel 2016, sui social. Gli risposi perché, nonostante lo ignorassi, continuava a contattarmi con gentilezza ed educazione. Non nego che come uomo potrebbe interessarmi, però ormai è impegnato. Posso solo recitare un mea culpa per non essermi decisa a ...