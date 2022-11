Giandavide De Pau in carcere in regime di ' strettissima sorveglianza' | spunta un' altra presunta vittima

Desi è visto convalidare il fermo, per l'accusa di triplice omicidio. De, accusato del triplice omicidio di Roma nel quartiere Prati, è in regime di 'grandissima sorveglianza' , ...C'è almeno un altro delitto, sempre con vittima una prostituta , su cui i pm di piazzale Clodio potrebbero nuovamente indagare dopo l'arresto diDe, l'uomo fermato per il triplice omicidio avvenuto giovedì scorso nel quartiere romano di Prati. Si tratta di un delitto che risale a molti anni fa e avrebbe molte analogie con quanto ...Gli investigatori stanno scavando nel passato di Giandavide De Pau per cercare collegamenti con fatti di sangue precedenti. Il delitto su cui gli ..."Il suo profilo psichiatrico andrà esaminato anche dalla procura. De Pau era libero perché non aveva titoli per essere detenuto, e nessuno, neanche gli psichiatri che lo avevano visitato, si erano acc ...