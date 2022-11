Cambia segno della curva dei contagi da Covid | in una settimana impennata di ricoveri

(Di mercoledì 23 novembre 2022) I pazienti ricoverati con infezione da Sars - Cov - 2 tornano infatti a salire: negli ultimi 7 giorni il numero dei ricoverati, tra reparti ordinari e terapie intensive, è cresciuto del 24,2%. Per i ...

la curva dei ricoveri Covid. I pazienti in ospedale con infezione da Sars - Cov - 2 tornano a salire: in una settimana il numero dei ricoverati è cresciuto del 24,2%. È quanto emerge dal report (relativo al 16-22 novembre rispetto al periodo 9-15) dei 20 ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione tra le aziende ospedaliere.Si tratta, precisa la Fiaso, del primo significativo incremento, al di là di qualche lieve assestamento verificatosi ad ottobre, dopo quattro mesi quasi continui di calo progressivo dei posti letto oc ...