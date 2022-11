Basket | Eurocup 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, che prenderà il via martedì 11 ottobre con la regular season. Tre le italiane impegnate, ovvero Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Un totale di 20 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di due gruppi da dieci, si contenderanno il trofeo che lo scorso anno è stato vinto dalla Virtus Bologna. Di seguito, quindi, tutti ie le, dai gironi fino alla finale. REGOLAMENTOGIRONI GRUPPO A Mincidelice JL Bourg en Bresse 4V-1P Joventut Badalona 3V-1P Frutti Extra Bursaspor 3V-2P Umana Reyer Venezia 3V-2P Prometey Slobozhanske ...

OA Sport

...00 Francia - Australia 4 - 1- EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Fenerbahçe 93 - 96 20:00 Berlin - Crvena Zvezda 84 - 88 20:05 Maccabi - Olympiacos 90 - 84 Visualizza Euroleague19:00 ...Alle 18.30 la Germani scende in campo alla BK Arena di Cluj per la quinta serata di. Il record della Pallacanestro Brescia parla di due vittorie e altrettante sconfitte nella competizione. Il Cluj, invece, ha vinto una sola gara, e ne ha perse tre. Brescia arriva dalla bella ... Basket, EuroCup: Trento cade anche ad Ankara, è il quinto ko in cinque partite Il Turk Telekom Ankara è una delle quattro capoliste del gruppo B: questo dà l'idea dell'ostacolo che attende la Dolomiti Energia Trentino oggi alle 17:45, ora in cui ...Nonostante la penultima posizione del gruppo A con record 1-3, il Cluj-Napoca è il miglior attacco del girone A di EuroCup Basketball e tra le migliori per percentuali dalla ...