Avatar 2 | James Cameron non ha grosse aspettative sugli incassi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tra poche settimane2 didebutterà nelle sale di tutto il mondo, tredici anni dopo l’uscita del primo capitolo. Il film, naturalmente, è attesissimo. Proprio per questo, i produttori hanno sicuramente grandiper quanto riguarda gli, considerando che il primo capitolo è tutt’ora il film con il maggior incasso nella storia del cinema. Se c’è una persona, però, che sembra non averper quanto riguarda gli. Il regista, intervistato da GQ, ha dichiarato: “: La via dell’acqua è stato un film fottutamente costoso da realizzare e credo che si tratti in assoluto del peggior investimento nella storia del cinema. Perché gli ...

Everyeye Cinema

La produzione: La Via dell'Acqua vede nuovamente alla direzioneCameron. Il lungometraggio è prodotto da Cameron e Jon Landau e nel cast troviamo nomi del calibro di Sam Worthington, Zoe ...: La via dell acqua , l atteso sequel al film diCameron del 2009, è uno dei film più attesi dell anno. Ma è anche uno dei più costosi: sono anni, infatti, che il regista lavora al sequel ... Avatar, James Cameron racconta la genesi del film: 'Lo sognai quando avevo 19 anni' The Walt Disney Company ha presentato al grande pubblico il tanto attesto nuovo trailer di Avatar 2 - La Via dell’Acqua.In precedenza si diceva che l'attesissimo Avatar: La via dell'acqua sarebbe durato tre ore e dieci minuti, ma AMC Theatres, la nota catena di cinema ...