Anzio e Nettuno erano indifendibili. Sciolte le due giunte leghiste

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il consiglio dei ministri del Governo Meloni ha sciolto per infiltrazione mafiosa le amministrazionidi. Il provvedimento è arrivato dopo 9 mesi dall’insediamento delle due commissioni d’inchiesta che hanno passato al setaccio tutti gli appalti pubblici dei due comuni del litorale accertando come scrive il Consiglio dei Ministri “forme di ingerenza da parte della criminalità“. Il Governo ha sciolto per infiltrazione mafiosa le amministrazioni comunalidiNel febbraio scorso infatti l’inchiesta Tritone della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino (nella foto) e Ilaria Calò e dai sostituti Giovanni Musarò e Francesco Minisci, aveva scoperto la costituzione di una locale ‘ndrangheta legata ...

Anzio e Nettuno sciolti per mafia Il Governo ha sciolto per infiltrazione mafiosa le amministrazioni comunali leghiste di Anzio e Nettuno. Il consiglio dei ministri del Governo Meloni ha sciolto per infiltrazione mafiosa le amministra ...