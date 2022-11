Almeno 70 Missili russi su Kiev | caos sulla rete elettrica in tutta l’Ucraina | «La centrale di Zaporizhzhia in blackout completo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il massiccio attaccostico lanciato oggi dall’esercito russo in Ucraina ha costretto lanucleare diad andare in modalità di. A rivelarlo è l’operatore ucraino Energatom, che precisa: «La fornitura del fabbisogno delladal sistema energetico è stata interrotta. Tutti i generatori diesel sono in funzione e il livello di radiazione nel sito rimane normale». Tra le città più colpite dalla nuova offensiva aerea del Cremlino c’è anche la capitale. A dare l’allarme è il capo dell’amministrazione statale regionale, Oleksiy Kuleba, che su Telegram ha invitato i cittadini a scendere nei rifugi sotterranei. «Non ignorate il segnale di allarme aereo. C’è una minaccia di lancio di razzi nella regione. Rimanete nei ...