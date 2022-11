Sport in tv oggi martedì 22 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 22 novembre 2022)222022, saranno di scena diversi: il basket con NBA, Eurolega, Champions League ed EuroCup, il tennis con la Coppa Davis, il curling con gli Europei maschili e femminili, il calcio con i Mondiali, lo sci alpino con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Lake Louise e molto altro ancora.IN TV22) 02.00 Basket NBA, regular season: Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers – SkyNBA, Sky Go, Now 02.00 Basket NBA, regular season: New Orleans Pelicans-Golden State Warriors – SkyUno, Sky Go, Now 09.00 Curling, Europei: Svizzera-Italia – The Curling Channel 11.00 Calcio, Mondiali: Argentina-Arabia Saudita – ...

09.00 Italia vs Svizzera ITALIA - SVIZZERA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta streaming, per gli abbonati, su Recast Tv.CALENDARIO COPPA DAVIS 2022, AUSTRALIA - PAESI BASS I Ore 16.00: primo singolare fra i numeri 2 A seguire: secondo singolare fra i numeri 1 A seguire, se necessario: doppio I giocatori schierati ...“La gente vuole mostrarsi dispiaciuta per me, ma in pochi cercano di capire davvero chi sono: un calciatore". Perché tra l'essere stato un rifugiato e l'essere uno dei soli quattro australiani ad aver ...Sport professionistico, diplomazia e la misura dell’Economist. Breve elenco di fatti e persone per sconsigliare i moralismi ...